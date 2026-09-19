Майже щодня дрони фіксують біля військових баз Великої Британії, - The Independent

Невідомі дрони майже щодня фіксують біля британських військових баз, що робить Велику Британію вразливою до зростаючих загроз з боку Росії та Ірану.

Про це пише The Independent, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За отриманими виданням даними, за рік, до серпня 2026 року, на об’єктах Міністерства оборони або поблизу них було зафіксовано близько 340 інцидентів, пов’язаних із дронами. У 2025 році було зареєстровано 250 інцидентів – удвічі більше, ніж 126, зафіксованих роком раніше.

Експерти попереджають, що це тривожне зростання свідчить про жахливий брак заходів безпеки з боку уряду та його неготовність протистояти ворожим загрозам у період інтенсивної ескалації з боку російського диктатора Володимира Путіна, а також агресії з боку Ірану.

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Хто відповідальний

Зазначається, що Міністерство оборони не надало деталей щодо того, хто може стояти за цими загрозами, але експерти стверджують, що очевидними винуватцями є ворожі суб’єкти, які діють в інтересах Москви чи Тегерана. Ці вражаючі цифри, отримані на підставі законів про свободу інформації, з’явилися після того, як Польща попередила, що Путін планує атаку дронів на країну НАТО.

Колишній міністр оборони від Консервативної партії та колишній капітан армії Тобіас Елвуд заявив, що різке зростання кількості виявлених випадків використання безпілотників у Великій Британії свідчить, що британських військових розглядають "як ціль", і додав, що уряд не звертає уваги на такі загрози.

Він додав: "Тут, у Великій Британії, ми нічого не робимо для захисту нашої критично важливої ​​національної інфраструктури, а також військових баз".

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"Наразі це лише некеровані дрони, і вони пасивні, але не потрібно багато, щоб надати їм кінетичну складову й зробити їх смертоносними. Усе це свідчить про те, що ми взагалі не сприймаємо серйозно зростання рівня загрози, з яким борються наші європейські колеги", – сказав Елвуд.

Елвуд заявив, що Росія та Іран "на 100 відсотків" відповідальні за багато з цих інцидентів.

Що кажуть у Міністерстві оборони Британії

Водночас Міністерство оборони Британії заявило, що зростання кількості зафіксованих інцидентів свідчить про вдосконалення системи звітності, покращення технологій виявлення безпілотників та підвищення обізнаності військовослужбовців.

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Міністерка з питань збройних сил Луїза Сендер-Джонс заявила The Independent, що уряд "надзвичайно серйозно ставиться до загрози, яку становлять ворожі дрони для об’єктів оборони". За її словами, влада інвестує в системи протидії дронам та надає військовослужбовцям нові повноваження для знешкодження безпілотників, що загрожують об’єктам оборони.