Порошенко рассказал, что работает над поставкой в Украину легких штурмовиков A-29 Super Tucano для борьбы с реактивными "Шахедами"

Петр Порошенко инициирует поставки в Украину легких штурмовиков A-29 Super Tucano производства бразильской компании Embraer.

Как сообщил пятый президент, он обсудил этот вопрос во время встречи фракции "Евросолидарность" с министром обороны Евгением Хмарой, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Я предложил средства, которые позволят эффективно противодействовать реактивным "Шахедам" и "Бандеролям". Во время переговоров в Польше на крупнейшей в Восточной и Центральной Европе выставке MSPO 2026 мы договорились с бразильским производителем Embraer и определили комплекс из 24 самолетов Super Tucano, обладающих высокой скоростью, ракетно-артиллерийским вооружением и бронированной кабиной, способных перехватывать и уничтожать реактивные "Шахеды". Комплекс из 24 единиц. Мы отправляемся на переговоры в одну из стран НАТО, которая имеет контракты с Бразилией", — отметил Порошенко.

"Я очень надеюсь, что благодаря моим предложениям к концу года Украина получит 24 самолета, способных прикрывать объекты критической инфраструктуры. Также мной были переданы предложения британских, литовских, эстонских и португальских компаний по ракетному вооружению, которое имеет радиус действия 30 км, скорость до 1 Маха; этим ракетным вооружением класса "земля-воздух", "воздух-воздух" мы также сможем сбивать "русню", – добавил он.

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"И именно на это, в первую очередь, должны тратиться деньги из бюджета, а не на повышение зарплат сотрудникам ГБР, прокурорам, недостойным судьям, которые получают указания или берут взятки. Все деньги до победы должны быть направлены Вооруженным Силам Украины", – подчеркивает Порошенко.

Что известно о штурмовике A-29 Super Tucano

Как сообщает Breaking Defense, компания Embraer в настоящее время адаптирует легкий штурмовик A-29 Super Tucano для противодействия беспилотникам. Самолет должен перехватывать и уничтожать дроны на расстоянии от баз, объектов инфраструктуры и других важных целей, формируя промежуточный воздушный эшелон между наземной ПВО и истребителями.

Для поражения целей предусмотрены ракеты, оснащенные системой Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS). A-29 также имеет встроенные в крылья пулеметы, что позволяет сохранять точки подвески для ракетных блоков. Пулеметы могут применяться, если ракеты не попали в цель или их запас исчерпан.

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В Embraer считают, что турбовинтовой A-29 лучше приспособлен к борьбе с медленными воздушными целями, чем реактивные истребители. Компания приводит пример "Шахеда". Из-за значительно более высокой скорости F-16 у пилота может быть всего несколько секунд на визуальное обнаружение дрона, обозначение цели, запуск и маневр для избежания столкновения. A-29 может снизить скорость, зайти сзади группы дронов и поразить несколько целей за один проход.

Военные, сталкивающиеся с волнами недорогих ударных беспилотников, сталкиваются с растущей проблемой — самолеты и вооружение, доступные для их сбивания, могут стоить гораздо дороже, чем цели, которые они уничтожают. F-15, F-16 и даже F-35 могут поражать беспилотники, но многократное соотношение дорогостоящих истребителей и их ракет "воздух-воздух" к целям, которые стоят значительно дешевле, становится труднооправданным.

Наземные системы предлагают еще один вариант, хотя их дальность действия ограничивает, на каком расстоянии от защищаемого объекта они могут начать рассеивать наступающий рой дронов. Они также могут быть перегружены роями, а их боезапасы быстро исчерпываются.

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Таким образом, самолет A-29 доминирует между этими двумя крайними точками оборонной архитектуры, считают эксперты.