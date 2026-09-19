Порошенко розповів, що працює над постачанням в Україну легких штурмовиків A-29 Super Tucano для боротьби з реактивними "Шахедами"

Петро Порошенко ініціює постачання в Україну легких штурмовиків A-29 Super Tucano виробництва бразильської компанії Embraer.

Як повідомив пʼятий президент, він обговорив це під час зустрічі фракції "Євросолідарність" з міністром оборони Євгенієм Хмарою, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Я запропонував засоби, які дозволять ефективно протидіяти реактивним "Шахедам" і "Бандеролям". Під час переговорів у Польщі на найбільшій в Східній і Центральній Європі виставці MSPO 2026 ми домовилися з бразильським виробником Embraer і визначили комплекс із 24 літаків Super Tucano, який має високі швидкості, ракетно-артилерійське озброєння, броньовану кабіну, який може зустрічати і знищувати реактивні Шахеди. Комплекс із 24 штук. Ми виїжджаємо на переговори в одну із країн НАТО, яка має контракти з Бразилією", – зазначив Порошенко.

"Я дуже сподіваюся, що за моїми пропозиціями до кінця року Україна буде мати 24 літака, які можуть прикривати об’єкти критичної інфраструктури. Також мною були передані пропозиції британських, литовських, естонських і португальських компаній по ракетному озброєнню, яке має радіус дії 30 км, швидкість до 1 Маха, цим ракетним озброєнням класу "земля-повітря", "повітря-повітря" ми також зможемо збивати русню", – додав він.

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"І саме на це, в першу чергу, мають витрачатися гроші з бюджету, а не на підвищення зарплат ДБРівцям, прокурорським, негідним суддям, які отримують вказівки або беруть хабарі. Всі гроші до перемоги мають бути спрямовані Збройним Силам України", – наголошує Порошенко.

Що відомо про штурмовик A-29 Super Tucano

Як повідомляє Breaking Defense, компанія Embraer зараз адаптує легкий штурмовик A-29 Super Tucano для протидії безпілотникам. Літак має перехоплювати та знищувати дрони на віддаленні від баз, об’єктів інфраструктури та інших важливих цілей, формуючи проміжний повітряний ешелон між наземною ППО та винищувачами.

Для ураження цілей передбачено ракети, оснащені системою Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS). A-29 також має вбудовані в крила кулемети, що дозволяє зберігати точки підвіски для ракетних блоків. Кулемети можуть застосовуватися, якщо ракети не влучили або їхній запас вичерпано.

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В Embraer вважають, що турбогвинтовий A-29 краще пристосований до боротьби з повільними повітряними цілями, ніж реактивні винищувачі. Компанія наводить приклад "Шахеда". Через значно вищу швидкість F-16 у пілота може бути лише кілька секунд на візуальне виявлення дрона, позначення цілі, пуск і маневр для уникнення зіткнення. A-29 може зменшити швидкість, зайти позаду групи дронів та уразити кілька цілей за один прохід.

Військові, які стикаються з хвилями недорогих ударних безпілотників, мають зростаючу проблему – літаки та зброя, доступні для їх збиття, можуть коштувати набагато дорожче, ніж цілі, які вони знищують. F-15, F-16 і навіть F-35 можуть вражати безпілотники, але багаторазове поєднання дорогих винищувачів та їх ракет "повітря-повітря" з цілями, які коштують значно менше, стає важко підтримувати.

Наземні системи пропонують ще один варіант, хоча їхній діапазон взаємодії обмежує, як далеко від захищеного активу вони можуть почати розріджувати вхідний рій дронів. Вони також можуть бути перевантажені роями, а їхні магазини зброї швидко вичерпуються.

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Таким чином літак A-29 домінує між цими двома кінцями оборонної архітектури, вважають експерти.