Россияне атаковали реактивным БпЛА предприятие на Одесчине: вспыхнул пожар, повреждены автоцистерны. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области с помощью реактивного беспилотника.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг нанес удар по территории одного из предприятий Одесской области. Реактивный БПЛА повредил три автоцистерны.
Спасатели ликвидировали возникший пожар.
Сообщается, что пострадавших нет.
Последствия атаки
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