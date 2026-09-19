Россияне атаковали реактивным БпЛА предприятие на Одесчине: вспыхнул пожар, повреждены автоцистерны. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области с помощью реактивного беспилотника.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, враг нанес удар по территории одного из предприятий Одесской области. Реактивный БПЛА повредил три автоцистерны.

Спасатели ликвидировали возникший пожар.

Сообщается, что пострадавших нет.

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Последствия атаки







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