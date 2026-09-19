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Новини Атака безпілотників на Одещину
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Росіяни атакували реактивним БпЛА підприємство на Одещині: спалахнула пожежа, пошкоджено автоцистерни. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, російські війська атакували Одеську область реактивним безпілотником.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог завдав удару по території одного з підприємств Одещини. Реактивним БпЛА пошкоджено три автоцистерни.

Рятувальники ліквідували пожежа, що виникла.

Повідомляється, що постраждалих немає.

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Наслідки атаки

Удар РФ по підприємству на Одещині
Удар РФ по підприємству на Одещині
Удар РФ по підприємству на Одещині

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обстріл (36808) Одеська область (4227)
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