Росіяни атакували реактивним БпЛА підприємство на Одещині: спалахнула пожежа, пошкоджено автоцистерни. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 вересня, російські війська атакували Одеську область реактивним безпілотником.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог завдав удару по території одного з підприємств Одещини. Реактивним БпЛА пошкоджено три автоцистерни.
Рятувальники ліквідували пожежа, що виникла.
Повідомляється, що постраждалих немає.
Наслідки атаки
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