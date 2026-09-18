Десять людей, зокрема двоє рятувальників постраждали через атаку РФ на центр Одеси: ворог завдав повторного удару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворог двічі поспіль атакував центральну частину Одеси. Другого удару завдано під час роботи екстрених та рятувальних служб, які ліквідовували наслідки атаки і надавали допомогу людям.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що наразі відомо про десятьох постраждалих. Трьох із них госпіталізовано, іншим медичну допомогу надали на місці.

За даними ДСНС, серед постраждалих також двоє рятувальників.

Повідомляється, що влучання відбулося в 11-поверхову адміністративну будівлю. На момент атаки люди перебували в укритті, що зберегло їхні життя.

Також дивіться: Рашисти атакували птахоферму на Одещині: виникла пожежа, частина птиці загинула. ФОТОрепортаж

Через деякий час Росія повторно завдала удару, коли на місці працювали рятувальники та інші оперативні служби.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Пожежа, що охопила декілька поверхів будівлі, вже ліквідована рятувальниками.

Наслідки атаки

Повідомляється, що понад 70 вогнеборців ліквідовували наслідки цієї атаки.







Також дивіться: Удар РФ по багатоповерхівці в Одесі знищив квартиру української тенісистки Ястремської: "Пряме влучання ракетою "Калібр". ВIДЕО























Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 18 вересня, російські війська атакували людне місце в центрі Одеси.