Десять человек, в том числе двое спасателей, пострадали в результате атаки РФ на центр Одессы: враг нанес повторный удар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Враг дважды подряд атаковал центральную часть Одессы. Второй удар был нанесен во время работы экстренных и спасательных служб, которые ликвидировали последствия атаки и оказывали помощь людям.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что на данный момент известно о десяти пострадавших. Трое из них госпитализированы, остальным оказали медицинскую помощь на месте.

По данным ГСЧС, среди пострадавших также двое спасателей.

Сообщается, что удар пришелся по 11-этажному административному зданию. На момент атаки люди находились в укрытии, что спасло им жизнь.

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Через некоторое время Россия нанесла повторный удар, когда на месте работали спасатели и другие оперативные службы.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий. Пожар, охвативший несколько этажей здания, уже потушен спасателями.

Последствия атаки

Сообщается, что более 70 пожарных ликвидировали последствия этой атаки.







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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что сегодня, 18 сентября, российские войска атаковали многолюдное место в центре Одессы.