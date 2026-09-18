Десять человек, в том числе двое спасателей, пострадали в результате атаки РФ на центр Одессы: враг нанес повторный удар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Враг дважды подряд атаковал центральную часть Одессы. Второй удар был нанесен во время работы экстренных и спасательных служб, которые ликвидировали последствия атаки и оказывали помощь людям.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что на данный момент известно о десяти пострадавших. Трое из них госпитализированы, остальным оказали медицинскую помощь на месте.
По данным ГСЧС, среди пострадавших также двое спасателей.
Сообщается, что удар пришелся по 11-этажному административному зданию. На момент атаки люди находились в укрытии, что спасло им жизнь.
Через некоторое время Россия нанесла повторный удар, когда на месте работали спасатели и другие оперативные службы.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий. Пожар, охвативший несколько этажей здания, уже потушен спасателями.
Последствия атаки
Сообщается, что более 70 пожарных ликвидировали последствия этой атаки.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что сегодня, 18 сентября, российские войска атаковали многолюдное место в центре Одессы.
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