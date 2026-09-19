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Второе успешное применение СБУ нового дрона-перехватчика: поражен реактивный дрон "Герань-5", - Зеленский. ВИДЕО
Бойцы военной контрразведки Службы безопасности Украины сбили российский реактивный дрон "Герань-5" с помощью нового украинского дрона-перехватчика.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Второе успешное поражение
"Сегодня уже второе успешное применение Службой безопасности Украины нового украинского дрона-перехватчика. Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон "Герань-5"", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что военная контрразведка Службы безопасности Украины создала новый дрон-перехватчик для противодействия реактивным "Шахедам". По его словам, аппарат уже успешно применили.
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