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Новости Дроны-перехватчики
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Второе успешное применение СБУ нового дрона-перехватчика: поражен реактивный дрон "Герань-5", - Зеленский. ВИДЕО

Бойцы военной контрразведки Службы безопасности Украины сбили российский реактивный дрон "Герань-5" с помощью нового украинского дрона-перехватчика.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Второе успешное поражение

"Сегодня уже второе успешное применение Службой безопасности Украины нового украинского дрона-перехватчика. Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон "Герань-5"", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что военная контрразведка Службы безопасности Украины создала новый дрон-перехватчик для противодействия реактивным "Шахедам". По его словам, аппарат уже успешно применили.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25879) перехватчик (175) реактивный шахед (37)
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Топ комментарии
+6
Була ця розробка давно, але у корита тільки кум, сват, брат.
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19.09.2026 20:12 Ответить
+6
Чим довше клоун керує країною, вона все більше вона нагадує цирк ...
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19.09.2026 20:19 Ответить
+3
Чує Зеля, що можуть на вила посадить, суєтітся.
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19.09.2026 20:28 Ответить

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