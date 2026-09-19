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Друге успішне застосування СБУ нового дрона-перехоплювача: уражено реактивний дрон "Герань-5", - Зеленський. ВIДЕО
Бійці військової контррозвідки Служби безпеки України уразили російський реактивний дрон "Герань-5" за допомогою нового українського дрона-перехоплювача.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Друге успішне ураження
"Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон "Герань-5"", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для протидії реактивним "Шахедам". За його словами, апарат уже успішно застосували.
Топ коментарі
+8 Антип61
показати весь коментар19.09.2026 20:19 Відповісти Посилання
+7 Laur Balaur #552183
показати весь коментар19.09.2026 20:12 Відповісти Посилання
+4 Андрій Лавриненко
показати весь коментар19.09.2026 20:28 Відповісти Посилання
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