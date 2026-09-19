Друге успішне застосування СБУ нового дрона-перехоплювача: уражено реактивний дрон "Герань-5", - Зеленський. ВIДЕО

Бійці військової контррозвідки Служби безпеки України уразили російський реактивний дрон "Герань-5" за допомогою нового українського дрона-перехоплювача.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Друге успішне ураження

"Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон "Герань-5"", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для протидії реактивним "Шахедам". За його словами, апарат уже успішно застосували.

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