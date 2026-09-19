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Новини Дрони-перехоплювачі
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Друге успішне застосування СБУ нового дрона-перехоплювача: уражено реактивний дрон "Герань-5", - Зеленський. ВIДЕО

Бійці військової контррозвідки Служби безпеки України уразили російський реактивний дрон "Герань-5" за допомогою нового українського дрона-перехоплювача.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Друге успішне ураження

"Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон "Герань-5"", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для протидії реактивним "Шахедам". За його словами, апарат уже успішно застосували.

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Зеленський Володимир (27033) перехоплювач (194) реактивний шахед (37)
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Топ коментарі
+8
Чим довше клоун керує країною, вона все більше вона нагадує цирк ...
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19.09.2026 20:19 Відповісти
+7
Була ця розробка давно, але у корита тільки кум, сват, брат.
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19.09.2026 20:12 Відповісти
+4
Чує Зеля, що можуть на вила посадить, суєтітся.
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19.09.2026 20:28 Відповісти

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