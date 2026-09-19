США и ЕС помогают закрыть небо: Украина получит почти $6 млрд на укрепление ПВО. ИНФОГРАФИКА
Соединенные Штаты одобрили возможную продажу Украине средств для модернизации систем ПВО, а Европейский Союз — закупку критически важного американского вооружения, в частности средств ПВО.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Помощь от США
Так, США одобрили возможную продажу Украине средств для модернизации систем противовоздушной обороны на ориентировочную сумму $2,68 млрд.
Речь идет о таких средствах:
- ракеты S-300 Clone;
- ракеты GAM-67;
- ракеты с лазерным наведением для ПВО увеличенной дальности;
- пусковые установки и комплекты для их модификации;
- радары RPS 202 для противодействия дронам;
- запасные части и расходные материалы;
- программное обеспечение и техническая документация;
- транспортная, инженерная, техническая и логистическая поддержка.
Финансирование сделки планируется за счет взносов одной из европейских стран и средств американской программы "Внешнее военное финансирование" (FMF).
Помощь от ЕС
Сообщается, что помимо одобренных США $2,68 млрд Украина также получила согласие от ЕС на закупку критически важного американского вооружения, включая ПВО, на сумму €3 млрд в рамках Ukraine Support Loan.
В Минобороны подчеркнули, что непрерывность финансирования приоритетных закупок позволяет своевременно обеспечивать Силы обороны необходимым вооружением.
"В преддверии сложной зимы поддержка партнеров укрепит Украину, ее возможности противостоять ракетному террору и укрепит противовоздушную оборону. Благодарим правительство США и партнеров из ЕС за поддержку Украины в борьбе за независимость!" — добавили в оборонном ведомстве.
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