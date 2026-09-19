США и ЕС помогают закрыть небо: Украина получит почти $6 млрд на укрепление ПВО. ИНФОГРАФИКА

Соединенные Штаты одобрили возможную продажу Украине средств для модернизации систем ПВО, а Европейский Союз — закупку критически важного американского вооружения, в частности средств ПВО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Помощь от США

Так, США одобрили возможную продажу Украине средств для модернизации систем противовоздушной обороны на ориентировочную сумму $2,68 млрд.

Речь идет о таких средствах:

ракеты S-300 Clone;

ракеты GAM-67;

ракеты с лазерным наведением для ПВО увеличенной дальности;

пусковые установки и комплекты для их модификации;

радары RPS 202 для противодействия дронам;

запасные части и расходные материалы;

программное обеспечение и техническая документация;

транспортная, инженерная, техническая и логистическая поддержка.

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Финансирование сделки планируется за счет взносов одной из европейских стран и средств американской программы "Внешнее военное финансирование" (FMF).

Помощь от ЕС

Сообщается, что помимо одобренных США $2,68 млрд Украина также получила согласие от ЕС на закупку критически важного американского вооружения, включая ПВО, на сумму €3 млрд в рамках Ukraine Support Loan.

В Минобороны подчеркнули, что непрерывность финансирования приоритетных закупок позволяет своевременно обеспечивать Силы обороны необходимым вооружением.

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"В преддверии сложной зимы поддержка партнеров укрепит Украину, ее возможности противостоять ракетному террору и укрепит противовоздушную оборону. Благодарим правительство США и партнеров из ЕС за поддержку Украины в борьбе за независимость!" — добавили в оборонном ведомстве.