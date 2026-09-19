США та ЄС допомагають закрити небо: Україна отримає майже $6 млрд на посилення ППО. ІНФОГРАФІКА

Сполучені Штати погодили можливий продаж Україні засобів для модернізації систем ППО, а Європейський Союз - закупівлю критичного американського озброєння, зокрема ППО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Допомога від США

Так, США схвалили можливий продаж Україні засобів для модернізації систем протиповітряної оборони на орієнтовну суму $2,68 млрд.

Йдеться про:

ракети S-300 Clone;

ракети GAM-67;

ракети з лазерним наведенням для ППО збільшеної дальності;

пускові установки та комплекти для їхньої модифікації;

радари RPS 202 для протидії дронам;

запасні частини та витратні матеріали;

програмне забезпечення й технічна документація;

транспортна, інженерна, технічна та логістична підтримка.

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Фінансування угоди планується за рахунок внесків однієї з європейських країн і коштів американської програми "Зовнішнє військове фінансування" (FMF).

Допомога від ЄС

Повідомляється, що крім схвалених США $2,68 млрд Україна також отримала погодження від ЄС на закупівлю критичного американського озброєння, включно з ППО, на суму €3 млрд у межах Ukraine Support Loan.

У Міноборони наголосили, що безперервність фінансування пріоритетних закупівель дозволяє своєчасно забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням.

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"Напередодні складної зими, підтримка партнерів посилить Україну, її можливості протистояти ракетному терору та зміцнить протиповітряну оборону. Дякуємо уряду США та партнерам ЄС за підтримку України в боротьбі за незалежність!" - додали в оборонному відомстві.