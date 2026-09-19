США та ЄС допомагають закрити небо: Україна отримає майже $6 млрд на посилення ППО. ІНФОГРАФІКА
Сполучені Штати погодили можливий продаж Україні засобів для модернізації систем ППО, а Європейський Союз - закупівлю критичного американського озброєння, зокрема ППО.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Допомога від США
Так, США схвалили можливий продаж Україні засобів для модернізації систем протиповітряної оборони на орієнтовну суму $2,68 млрд.
Йдеться про:
- ракети S-300 Clone;
- ракети GAM-67;
- ракети з лазерним наведенням для ППО збільшеної дальності;
- пускові установки та комплекти для їхньої модифікації;
- радари RPS 202 для протидії дронам;
- запасні частини та витратні матеріали;
- програмне забезпечення й технічна документація;
- транспортна, інженерна, технічна та логістична підтримка.
Фінансування угоди планується за рахунок внесків однієї з європейських країн і коштів американської програми "Зовнішнє військове фінансування" (FMF).
Допомога від ЄС
Повідомляється, що крім схвалених США $2,68 млрд Україна також отримала погодження від ЄС на закупівлю критичного американського озброєння, включно з ППО, на суму €3 млрд у межах Ukraine Support Loan.
У Міноборони наголосили, що безперервність фінансування пріоритетних закупівель дозволяє своєчасно забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням.
"Напередодні складної зими, підтримка партнерів посилить Україну, її можливості протистояти ракетному терору та зміцнить протиповітряну оборону. Дякуємо уряду США та партнерам ЄС за підтримку України в боротьбі за незалежність!" - додали в оборонному відомстві.
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