Польша готовится к возможному наплыву украинцев зимой: разработаны планы

В Польше готовятся к возможной новой волне беженцев из Украины на фоне приближения зимы и российских атак на критически важную инфраструктуру.

Об этом рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

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Что известно

Так, Гродецкий напомнил, что Польша имеет опыт борьбы с массовым наплывом беженцев в 2022 году, и что соответствующие процессы уже проверены на практике.

"Возможно, если такая ситуация возникнет — пока что гипотетически — такие планы существуют, и эти процессы уже проверены. Будем надеяться, что такой ситуации не возникнет", — отметил он.

Также он отметил, что предстоящая зима может оказаться особенно сложной из-за возможных атак России на критически важную инфраструктуру Украины.

Гродецкий подчеркнул, что сохранение независимой Украины остается стратегическим интересом для Польши.

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Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что согласно опросу, проведенному в августе, вернуться из Польши в Украину планируют 51% опрошенных украинских беженцев, однако большинство из них не готовы сделать это до окончания войны. В ближайшее время домой собираются лишь 8% респондентов.

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