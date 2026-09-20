Польша готовится к возможному наплыву украинцев зимой: разработаны планы
В Польше готовятся к возможной новой волне беженцев из Украины на фоне приближения зимы и российских атак на критически важную инфраструктуру.
Об этом рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.
Что известно
Так, Гродецкий напомнил, что Польша имеет опыт борьбы с массовым наплывом беженцев в 2022 году, и что соответствующие процессы уже проверены на практике.
"Возможно, если такая ситуация возникнет — пока что гипотетически — такие планы существуют, и эти процессы уже проверены. Будем надеяться, что такой ситуации не возникнет", — отметил он.
Также он отметил, что предстоящая зима может оказаться особенно сложной из-за возможных атак России на критически важную инфраструктуру Украины.
Гродецкий подчеркнул, что сохранение независимой Украины остается стратегическим интересом для Польши.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что согласно опросу, проведенному в августе, вернуться из Польши в Украину планируют 51% опрошенных украинских беженцев, однако большинство из них не готовы сделать это до окончания войны. В ближайшее время домой собираются лишь 8% респондентов.
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