Польща готується до можливого напливу українців узимку: розроблено плани

У Польщі готуються до можливої нової хвилі біженців з України на тлі наближення зими та російських атак на критичну інфраструктуру.

Про це розповів голова Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

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Що відомо

Так, Гродецький нагадав, що Польща має досвід боротьби з масовим напливом біженців у 2022 році, і що відповідні процеси вже перевірені на практиці.

"Можливо, якщо така ситуація виникне, поки що гіпотетично, такі плани існують, і ці процеси вже перевірені. Сподіватимемося, що такої ситуації не виникне", – зазначив він.

Також він зауважив, що майбутня зима може бути особливо складною через можливі атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України.

Гродецький наголосив, що збереження незалежної України залишається стратегічним інтересом для Польщі.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з проведеним у серпні опитуванням, повернутися з Польщі до України планує 51% опитаних українських біженців, однак більшість із них не готові зробити це до завершення війни. Найближчим часом додому збираються лише 8% респондентів.

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