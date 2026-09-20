На фронте за сутки произошло 234 боевых столкновения: наиболее ожесточенные бои ведутся на Константиновском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 234 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вчера противник нанес 98 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 313 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 856 дронов-камикадзе и осуществили 2 689 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 58 из которых - с применением реактивных систем залпового огня.



Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Пустогород, Бачевск, Коренок, Уланово, Ривно, Кружок, Потаповка, Ободы, Малая Корчаковка, Писаревка, Садки, Могрица, Корчаковка, Сумы, Сопич, Горки, Ромашково, Фотовиж, Волфино в Сумской области; Хриновка, Красный Хутор и Михальчина-Слобода в Черниговской области. Вильча-Слобода и Кореньок подверглись авиаударам.



За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, четыре пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы и позиции артиллерии, пункт управления и зенитный ракетный комплекс оккупантов.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 517 990 человек (+1 560), 12 356 танков, 50 067 артиллерийских систем, 25 361 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано четыре штурмовых действия противника. Агрессор совершил 122 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.



На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Артельное, Терновая, Малая Волчья, Вильхуватка, Шевьяковка, Довжанка.



На Купянском направлении враг дважды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в районах Куриловки и Ковшаровки.



Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Чернещина, Новоселовка, Заречное, Ставки, Лиман и Диброва.



На Славянском направлении противник совершил четыре штурмовые действия в районе населенных пунктов Ямполь, Николаевка, а также в сторону Пискуновки и Ореховатки.

Читайте также: Силы обороны поразили пункты управления БПЛА, полигон и объекты обеспечения противника, - Генштаб

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Юрковки.



На Константиновском направлении зафиксировано 25 атак в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Осикового, Долгой Балки, Ильиновки, Русина Яра, Николаевки, Степей и Вольного.



Двадцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Водянское, Белицкое, Новый Донбасс, Сергеевка, Молодецкое.



На Гуляйпольском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону населённого пункта Копани.



На Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник не проводил наступательных действий.

Читайте: Продолжаются испытания нового поколения перехватчиков против реактивных "шахидов", - Зеленский. ФОТО

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.



Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 человек. Также были уничтожены четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 56 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 23 наземных робототехнических комплекса, 1833 беспилотных летательных аппарата, 423 единицы автомобильной и 13 единиц специальной техники противника.