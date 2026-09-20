На фронті за добу 234 боєзіткнення: найгарячіше на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Вчора противник завдав 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10856 дронів-камікадзе та здійснили 2689 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 58 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Пустогород, Бачівськ, Кореньок, Уланове, Рівне, Кружок, Потапівка, Ободи, Мала Корчаківка, Писарівка, Садки, Могриця, Корчаківка, Суми, Сопич, Гірки, Ромашкове, Фотовиж, Волфине Сумської області; Хрінівка, Красний Хутір та Михальчина-Слобода Чернігівської області. Вільча Слобода та Кореньок зазнали авіаударів.



За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи та позиції артилерії, пункт управління і зенітний ракетний комплекс окупантів.

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Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано чотири штурмові дії противника. Агресор здійснив 122 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.



На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Артільне, Тернова, Мала Вовча, Вільхуватка, Шев’яківка, Довжанка.



На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в районах Курилівки та Ківшарівки.



Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 15 разів атакували у районах населених пунктів Новоєгорівка, Чернещина, Новоселівка, Зарічне, Ставки, Лиман та Діброва.



На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії, у районі населених пунктів Ямпіль, Миколаївка та в бік Пискунівки і Оріхуватки.

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На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Юрківки.



На Костянтинівському напрямку зафіксовано 25 атак, у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Степів та Вільного.



Двадцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Водянське, Білицьке, Новий Донбас, Сергіївка, Молодецьке.



На Гуляйпільському напрямку окупанти один раз атакували в бік населеного пункту Копані.



На Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.



Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також знешкоджено чотири танки, чотири бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 23 наземних робототехнічних комплекси, 1833 безпілотних літальних апарати, 423 одиниці автомобільної та 13 одиниць спеціальної техніки ворога.