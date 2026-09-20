РФ атаковала Украину 138 дронами: ПВО уничтожила 101 БПЛА, есть попадания в 17 точках, - Воздушные силы

В ночь на 20 сентября российские войска атаковали Украину 138 ударными беспилотниками, в том числе реактивными Shahed, "Герберами" и дронами-имитаторами "Пародия"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"В ночь на 20 сентября (с 18:00 19 сентября) противник нанес удар 138 ударными БПЛА типа Shahed (половина из них реактивные), "Герберами", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово - РФ; ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское", - говорится в сообщении.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 101 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 17 точках, а также падение сбитых (обломки) в 5 точках.

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"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - обратились к гражданам в ПС.