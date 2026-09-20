РФ атакувала Україну 138 дронами: ППО знищила 101 БпЛА, є влучання на 17 локаціях, - Повітряні сили
У ніч проти 20 вересня російські війська атакували Україну 138 ударними безпілотниками, зокрема реактивними Shahed, "Герберами" та дронами-імітаторами "Пародія"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 20 вересня (з 18:00 19 вересня) противник атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово - рф; ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", - ідеться в повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - звернулися до громадян у ПС.
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