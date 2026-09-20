Поражены ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У", место производства БПЛА и пункты управления противника, - Генштаб
Силы обороны Украины 19 сентября и в ночь на 20 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. Среди них - зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", радиолокационная станция "Небо-У", предприятие по производству БПЛА и два пункта управления.
О деталях атаки рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"19 сентября и в ночь на 20 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении.
В Запорожской области поражен российский "Бук-М3"
Так, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
В Донецкой области поражены РЛС "Небо-У" и пункты управления
Также в районе Балки Донецкой области зафиксировано поражение радиолокационной станции "Небо-У" армии РФ.
Кроме того, в Донецкой области, в районе населенного пункта Зоряное, был поражен командно-наблюдательный пункт, а в районе Старомихайловки - пункт управления БПЛА противника.
Кроме того, в районе Северско-Донецка Луганской области был поражен объект по производству БПЛА.
"Работа по ключевым военным целям продолжается", - добавили в Генштабе.
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