Поражены ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У", место производства БПЛА и пункты управления противника, - Генштаб

Силы обороны Украины 19 сентября и в ночь на 20 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. Среди них - зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", радиолокационная станция "Небо-У", предприятие по производству БПЛА и два пункта управления.

О деталях атаки рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"19 сентября и в ночь на 20 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении.

В Запорожской области поражен российский "Бук-М3"

Так, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

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В Донецкой области поражены РЛС "Небо-У" и пункты управления

Также в районе Балки Донецкой области зафиксировано поражение радиолокационной станции "Небо-У" армии РФ.



Кроме того, в Донецкой области, в районе населенного пункта Зоряное, был поражен командно-наблюдательный пункт, а в районе Старомихайловки - пункт управления БПЛА противника.

Кроме того, в районе Северско-Донецка Луганской области был поражен объект по производству БПЛА.

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"Работа по ключевым военным целям продолжается", - добавили в Генштабе.