Уражено ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У", місце виробництва БпЛА та пункти управління противника, - Генштаб
Сили оборони України 19 вересня та в ніч на 20 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Серед них зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", радіолокаційна станція "Небо-У", місце виробництва БпЛА та два пункти управління.
Про деталі атаки розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"19 вересня та в ніч на 20 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора", - ідеться в повідомленні.
На Запоріжжі уражено російський "Бук-М3"
Так, у районі населеного пункту Українка Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".
На Донеччині уражено РЛС "Небо-У" та пункти управління
Також в районі Балки Донецької області зафіксовано ураження радіолокаційної станції "Небо-У" армії рф.
Також, на Донеччині, в районі населеного пункту Зоряне уражено командно-спостережний пункт, а в районі Старомихайлівки – пункт управління БпЛА противника.
Крім того, в районі Сіверськодонецька Луганської області ураження зазнало місце виробництва БпЛА.
"Робота по ключових військових цілях триває", - додали в Генштабі.
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