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Новини Знищення російської техніки
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Уражено ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У", місце виробництва БпЛА та пункти управління противника, - Генштаб

удар по буку

Сили оборони України 19 вересня та в ніч на 20 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Серед них зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", радіолокаційна станція "Небо-У", місце виробництва БпЛА та два пункти управління.

Про деталі атаки розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"19 вересня та в ніч на 20 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора", - ідеться в повідомленні.

На Запоріжжі уражено російський "Бук-М3"

Так, у районі населеного пункту Українка Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

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На Донеччині уражено РЛС "Небо-У" та пункти управління

Також в районі Балки Донецької області зафіксовано ураження радіолокаційної станції "Небо-У" армії рф.

Також, на Донеччині, в районі населеного пункту Зоряне уражено командно-спостережний пункт, а в районі Старомихайлівки – пункт управління БпЛА противника.

Крім того, в районі Сіверськодонецька Луганської області ураження зазнало місце виробництва БпЛА.

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"Робота по ключових військових цілях триває", - додали в Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (9049) Запорізька область (5277) Донецька область (11847)
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