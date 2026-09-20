1 071 8
Россия открыла участки для выборов в Госдуму РФ в Приднестровье, несмотря на протест Молдовы
В непризнанном Приднестровье 20 сентября открыли избирательные участки для выборов в Государственную думу РФ, несмотря на протесты конституционных органов власти Молдовы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Newsmaker.
Как отмечается, к 12:00 проголосовали более 21 тысячи человек. Единственный избирательный участок, открытие которого было согласовано с молдавскими властями, расположен в посольстве РФ в Кишиневе.
Избирательные участки в Приднестровье начали работу в 08:00 и будут работать до 20:00.
В выборах также принял участие "глава" Приднестровья Вадим Красносельский.
Что этому предшествовало?
Ранее Красносельский сообщил, что в сентябре во время выборов в российскую Госдуму откроет в Приднестровье 17 избирательных участков.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль