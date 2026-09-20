Россия открыла участки для выборов в Госдуму РФ в Приднестровье, несмотря на протест Молдовы

В непризнанном Приднестровье 20 сентября открыли избирательные участки для выборов в Государственную думу РФ, несмотря на протесты конституционных органов власти Молдовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Newsmaker.

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Как отмечается, к 12:00 проголосовали более 21 тысячи человек. Единственный избирательный участок, открытие которого было согласовано с молдавскими властями, расположен в посольстве РФ в Кишиневе.

Избирательные участки в Приднестровье начали работу в 08:00 и будут работать до 20:00.

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В выборах также принял участие "глава" Приднестровья Вадим Красносельский.

Что этому предшествовало?

Ранее Красносельский сообщил, что в сентябре во время выборов в российскую Госдуму откроет в Приднестровье 17 избирательных участков.