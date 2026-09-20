276 2
Росія відкрила дільниці для виборів до Держдуми РФ у Придністров’ї попри протест Молдови
У невизнаному Придністров’ї 20 вересня відкрили виборчі дільниці для виборів до Державної думи РФ попри протест конституційних органів влади Молдови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Newsmaker.
Як зазначається, до 12:00 проголосували понад 21 тисяча осіб. Єдина виборча дільниця, відкриття якої було узгоджено з молдовською владою, розташована в посольстві РФ в Кишиневі.
Виборчі дільниці в Придністров'ї розпочали роботу о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
У виборах також взяв участь "глава" Придністров’я Вадим Красносельський.
Що передувало?
Раніше Красносельський повідомив, що у вересні під час виборів до російської Держдуми відкриє в Придністров’ї 17 виборчих дільниць.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль