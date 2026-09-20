Росія відкрила дільниці для виборів до Держдуми РФ у Придністров’ї попри протест Молдови

У невизнаному Придністров’ї 20 вересня відкрили виборчі дільниці для виборів до Державної думи РФ попри протест конституційних органів влади Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Newsmaker.

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Як зазначається, до 12:00 проголосували понад 21 тисяча осіб. Єдина виборча дільниця, відкриття якої було узгоджено з молдовською владою, розташована в посольстві РФ в Кишиневі.

Виборчі дільниці в Придністров'ї розпочали роботу о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

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У виборах також взяв участь "глава" Придністров’я Вадим Красносельський.

Що передувало?

Раніше Красносельський повідомив, що у вересні під час виборів до російської Держдуми відкриє в Придністров’ї 17 виборчих дільниць.