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Новости Обстрел Краматорска
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Один человек погиб и один получил ранение в результате вражеского артиллерийского удара по Краматорску. ФОТОрепортаж

Утром 20 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по Краматорску, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в 10:10 российские войска нанесли удар по Краматорску тремя артиллерийскими снарядами. Под вражеским огнем оказался микрорайон Лазурный.

  • К сожалению, в результате обстрела погибла женщина 1956 года рождения. Она просто шла по улице. Ее жизнь оборвали осколки российского снаряда.
  • Также пострадал мужчина 1961 года рождения. Ему оказывается необходимая помощь.

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В результате атаки повреждены учреждение общего среднего образования и несколько многоэтажных жилых домов.

"Россияне в очередной раз сознательно наносят удары по жилым районам Краматорска, где живут обычные люди. Обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых микрорайонов - это не "военные цели". Это террор против мирного населения. Краматорск остается под постоянной угрозой российских атак", - подчеркнули в горсовете.

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Последствия атаки

Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску

Автор: 

Краматорськ (2653) обстрел (35507) Донецкая область (13209) Краматорский район (1502)
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