Один человек погиб и один получил ранение в результате вражеского артиллерийского удара по Краматорску. ФОТОрепортаж

Утром 20 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по Краматорску, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что в 10:10 российские войска нанесли удар по Краматорску тремя артиллерийскими снарядами. Под вражеским огнем оказался микрорайон Лазурный.

К сожалению, в результате обстрела погибла женщина 1956 года рождения. Она просто шла по улице. Ее жизнь оборвали осколки российского снаряда.

Также пострадал мужчина 1961 года рождения. Ему оказывается необходимая помощь.

Читайте также: Россияне нанесли авиаудар по эвакуационному пункту в Краматорске

В результате атаки повреждены учреждение общего среднего образования и несколько многоэтажных жилых домов.

"Россияне в очередной раз сознательно наносят удары по жилым районам Краматорска, где живут обычные люди. Обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых микрорайонов - это не "военные цели". Это террор против мирного населения. Краматорск остается под постоянной угрозой российских атак", - подчеркнули в горсовете.

Смотрите также: Трое раненых и пожар на предприятии: РФ атаковала Славянск. ФОТОрепортаж

Последствия атаки





