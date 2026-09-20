Один человек погиб и один получил ранение в результате вражеского артиллерийского удара по Краматорску. ФОТОрепортаж
Утром 20 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по Краматорску, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в 10:10 российские войска нанесли удар по Краматорску тремя артиллерийскими снарядами. Под вражеским огнем оказался микрорайон Лазурный.
- К сожалению, в результате обстрела погибла женщина 1956 года рождения. Она просто шла по улице. Ее жизнь оборвали осколки российского снаряда.
- Также пострадал мужчина 1961 года рождения. Ему оказывается необходимая помощь.
В результате атаки повреждены учреждение общего среднего образования и несколько многоэтажных жилых домов.
"Россияне в очередной раз сознательно наносят удары по жилым районам Краматорска, где живут обычные люди. Обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых микрорайонов - это не "военные цели". Это террор против мирного населения. Краматорск остается под постоянной угрозой российских атак", - подчеркнули в горсовете.
Последствия атаки
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