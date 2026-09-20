Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожого удару артилерією по Краматорську. ФОТОрепортаж

Зранку 20 вересня російські війська вдарили по Краматорську артилерією, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомили у Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що о 10:10 російські війська завдали удару по Краматорську трьома артилерійськими снарядами. Під ворожим вогнем опинився мікрорайон Лазурний.

На жаль, внаслідок обстрілу загинула жінка 1956 року народження. Вона просто йшла вулицею. Її життя обірвали уламки російського снаряду.

Також постраждав чоловік 1961 року народження. Йому надається необхідна допомога.

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Через атаку пошкоджено заклад загальної середньої освіти та кілька багатоповерхових житлових будинків.

"Росіяни вкотре свідомо б’ють по житлових районах Краматорська, де живуть звичайні люди. Обстріли цивільної інфраструктури та житлових мікрорайонів - це не "військові цілі". Це терор проти мирного населення. Краматорськ залишається під постійною загрозою російських атак", - наголосили в міськраді.

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Наслідки атаки





