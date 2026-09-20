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Оккупанты нанесли удар по транспортной инфраструктуре на Житомирщине: вспыхнул пожар. ФОТО
Российские войска продолжают систематически наносить удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в результате последних атак сегодня возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры, а также горела сухая трава.
Из-за повторных ударов спасатели не могли сразу приступить к тушению пожара.
На месте, кроме спасателей, работали также саперы ГСЧС области — они обследовали территорию на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.
Сообщается, что все пожары ликвидированы.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Последствия атаки
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