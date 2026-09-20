Оккупанты нанесли удар по транспортной инфраструктуре на Житомирщине: вспыхнул пожар. ФОТО

Российские войска продолжают систематически наносить удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в результате последних атак сегодня возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры, а также горела сухая трава.

Из-за повторных ударов спасатели не могли сразу приступить к тушению пожара.

На месте, кроме спасателей, работали также саперы ГСЧС области — они обследовали территорию на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

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Сообщается, что все пожары ликвидированы.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки





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