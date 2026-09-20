Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі на Житомирщині: спалахнула пожежа. ФОТО

Російські війська продовжують систематично завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок останніх атак сьогодні виникла пожежа на обʼєкті транспортної інфраструктури, а також горіла суха трава.

Через повторні удари рятувальники не могли відразу приступити до гасіння пожежі.

На місці, окрім рятувальників, працювали також сапери ДСНС області - вони обстежили території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.

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Повідомляється, що всі пожежі ліквідовані.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Наслідки атаки





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