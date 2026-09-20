Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі на Житомирщині: спалахнула пожежа. ФОТО
Російські війська продовжують систематично завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що внаслідок останніх атак сьогодні виникла пожежа на обʼєкті транспортної інфраструктури, а також горіла суха трава.
Через повторні удари рятувальники не могли відразу приступити до гасіння пожежі.
На місці, окрім рятувальників, працювали також сапери ДСНС області - вони обстежили території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.
Повідомляється, що всі пожежі ліквідовані.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль