Ядерные испытания КНДР вызывали землетрясения в течение многих лет после взрывов: исследование

Подземные ядерные испытания Северной Кореи на полигоне Пунгери могли вызывать землетрясения даже спустя годы после взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science.

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После ядерных взрывов сейсмическая активность возросла

Ученые проанализировали сейсмические данные из Китая и Южной Кореи за 2008–2025 годы. В районе горы Мантап, под которой проводились ядерные испытания, они зафиксировали 1399 небольших землетрясений.

В 2006–2017 годах Северная Корея провела там шесть ядерных испытаний. Последний и самый мощный взрыв в сентябре 2017 года вызвал землетрясение магнитудой 6,3.

Исследователи ожидали, что после прекращения испытаний сейсмическая активность постепенно снизится. Однако примерно через три недели после последнего взрыва количество подземных толчков начало расти.

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Взрывы могли активировать разломы

Часть землетрясений происходила вдоль известного геологического разлома. Другая часть толчков произошла на ранее неизвестной линии разлома.

По мнению ученых, ядерные взрывы усилили существующие трещины в земной коре и могли повторно активировать ранее спокойные участки.

Компьютерное моделирование также показало, что на сейсмическую активность могла повлиять гора Мантап. Взрывы нарушили структуру пород и вызвали накопление напряжения в недрах. Впоследствии оно постепенно высвобождалось в виде землетрясений.

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Ранее МАГАТЭ обнаружило новую установку по обогащению урана на главном ядерном комплексе Северной Кореи в Йонбене. Она может вмещать до 28 каскадов центрифуг.

Впоследствии Северная Корея отвергла резолюцию МАГАТЭ относительно своей ядерной программы.

Ранее сообщалось, что в Самборском районе Львовской области ночью 17 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0.