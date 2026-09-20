Ядерні випробування КНДР спричиняли землетруси роками після вибухів: дослідження

Підземні ядерні випробування Північної Кореї на полігоні Пунгери могли спричиняти землетруси навіть через роки після вибухів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science.

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Після ядерних вибухів сейсмічна активність зросла

Вчені проаналізували сейсмічні дані з Китаю та Південної Кореї за 2008–2025 роки. У районі гори Мантап, під якою проводили ядерні випробування, вони зафіксували 1399 невеликих землетрусів.

У 2006–2017 роках Північна Корея провела там шість ядерних випробувань. Останній і найпотужніший вибух у вересні 2017 року спричинив землетрус магнітудою 6,3.

Дослідники очікували, що після припинення випробувань сейсмічна активність поступово зменшиться. Однак приблизно через три тижні після останнього вибуху кількість підземних поштовхів почала зростати.

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Вибухи могли активувати розломи

Частина землетрусів відбувалася вздовж відомого геологічного розлому. Інша частина поштовхів сталася на раніше невідомій лінії розлому.

На думку вчених, ядерні вибухи посилили наявні тріщини в земній корі та могли повторно активувати раніше спокійні ділянки.

Комп’ютерне моделювання також показало, що на сейсмічну активність могла вплинути гора Мантап. Вибухи порушили структуру порід і спричинили накопичення напруження в надрах. Згодом воно поступово вивільнялося у вигляді землетрусів.

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Раніше МАГАТЕ виявило нову установку зі збагачення урану на головному ядерному комплексі Північної Кореї в Йонбьоні. Вона може вміщувати до 28 каскадів центрифуг.

Згодом Північна Корея відкинула резолюцію МАГАТЕ щодо своєї ядерної програми.

Раніше повідомлялося, що у Самбірському районі Львівщини вночі 17 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2,0.