Ночная атака РФ на Одесскую область: горели ТЦ и жилой дом, повреждены больница и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 24 сентября Россия совершила массированную комбинированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под удар попали Одесса и Белгород-Днестровский район.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Олег Кипер и в ГСЧС Украины.
"Под удары попали больница, гимназия, жилые дома, склады и другие гражданские объекты", — говорится в сообщении.
В результате удара по ранее атакованному торговому центру возник масштабный пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.
По другому адресу в результате попадания загорелся двухэтажный частный жилой дом. По предварительной информации, пострадали два человека.
Повреждены больница, учебное заведение и жилые дома
В Одессе повреждено 10-этажное нежилое здание, где также возник пожар.
Кроме того, повреждена крыша 7-этажного здания городской больницы. В учебном заведении выбиты окна.
Повреждения получили четыре жилых дома и три автомобиля.
В Одесской области работают экстренные службы
В Белгород-Днестровском районе в результате атаки выбиты окна в трех частных жилых домах.
На местах попаданий работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, правоохранители документируют последствия российской атаки.
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