Ночная атака РФ на Одесскую область: горели ТЦ и жилой дом, повреждены больница и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 24 сентября Россия совершила массированную комбинированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под удар попали Одесса и Белгород-Днестровский район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Олег Кипер и в ГСЧС Украины.

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"Под удары попали больница, гимназия, жилые дома, склады и другие гражданские объекты", — говорится в сообщении.

В результате удара по ранее атакованному торговому центру возник масштабный пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

По другому адресу в результате попадания загорелся двухэтажный частный жилой дом. По предварительной информации, пострадали два человека.

Повреждены больница, учебное заведение и жилые дома

В Одессе повреждено 10-этажное нежилое здание, где также возник пожар.

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Кроме того, повреждена крыша 7-этажного здания городской больницы. В учебном заведении выбиты окна.

Повреждения получили четыре жилых дома и три автомобиля.

В Одесской области работают экстренные службы

В Белгород-Днестровском районе в результате атаки выбиты окна в трех частных жилых домах.

На местах попаданий работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, правоохранители документируют последствия российской атаки.

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