Нічна атака РФ на Одещину: горіли ТЦ і житловий будинок, пошкоджені лікарня та навчальний заклад. ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під удар потрапили Одеса та Білгород-Дністровський район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Кіпер та у ДСНС України.

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"Під удари потрапили лікарня, гімназія, житлові будинки, склади та інші цивільні об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару по раніше атакованому торговельному центру виникла масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

За іншою адресою через влучання загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Пошкоджені лікарня, навчальний заклад і житлові будинки

В Одесі пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, де також виникла пожежа.

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Крім того, пошкоджено покрівлю 7-поверхової будівлі міської лікарні. У навчальному закладі вибито вікна.

Пошкоджень зазнали чотири житлові будинки та три автомобілі.

На Одещині працюють екстрені служби

У Білгород-Дністровському районі внаслідок атаки вибито вікна у трьох приватних житлових будинках.

На місцях влучань працюють усі відповідні служби. Постраждалим надають медичну допомогу, правоохоронці документують наслідки російської атаки.

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