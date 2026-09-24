Минобороны Италии опровергло публикацию СМИ о предупреждении ЦРУ о возможных атаках со стороны РФ

Министр обороны Италии Гвидо Крочетто опроверг информацию издания El Mundo о том, что Россия может нанести удар с моря с помощью беспилотников по его стране, Испании или Франции.

Об этом он написалв социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Рим?

Кроцетто назвал безосновательной информацию, обнародованную испанской газетой.

"Тревога, которую сегодня утром подняла испанская газета, предполагая возможность атак российских кораблей и беспилотников на Италию, Испанию и Францию, - является безосновательной и не находит никакого подтверждения", - написал министр.

Он добавил, что "мы и так живем в сложные и "напряженные" времена, и никому не нужно еще больше подливать масла в огонь".

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Что этому предшествовало?

24 сентября испанская газета El Mundo со ссылкой на собеседника, близкого к Министерству обороны Литвы, сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило европейские страны о возможной российской операции с применением беспилотников против Испании, Франции или Италии. Речь идет о вероятном запуске беспилотников с судов в Средиземном море.

Авторы публикации связывают возможный выбор этих государств также с внутриполитической ситуацией и предстоящими избирательными кампаниями. По их версии, возможные атаки могли бы быть направлены не только на нанесение физического ущерба, но и на создание общественного беспокойства и оказание влияния на политические процессы. Эти выводы являются оценкой источников издания, а не подтвержденным прогнозом.

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