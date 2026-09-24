Минобороны Италии опровергло публикацию СМИ о предупреждении ЦРУ о возможных атаках со стороны РФ
Министр обороны Италии Гвидо Крочетто опроверг информацию издания El Mundo о том, что Россия может нанести удар с моря с помощью беспилотников по его стране, Испании или Франции.
Об этом он написалв социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Рим?
Кроцетто назвал безосновательной информацию, обнародованную испанской газетой.
"Тревога, которую сегодня утром подняла испанская газета, предполагая возможность атак российских кораблей и беспилотников на Италию, Испанию и Францию, - является безосновательной и не находит никакого подтверждения", - написал министр.
Он добавил, что "мы и так живем в сложные и "напряженные" времена, и никому не нужно еще больше подливать масла в огонь".
Что этому предшествовало?
- 24 сентября испанская газета El Mundo со ссылкой на собеседника, близкого к Министерству обороны Литвы, сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило европейские страны о возможной российской операции с применением беспилотников против Испании, Франции или Италии. Речь идет о вероятном запуске беспилотников с судов в Средиземном море.
- Авторы публикации связывают возможный выбор этих государств также с внутриполитической ситуацией и предстоящими избирательными кампаниями. По их версии, возможные атаки могли бы быть направлены не только на нанесение физического ущерба, но и на создание общественного беспокойства и оказание влияния на политические процессы. Эти выводы являются оценкой источников издания, а не подтвержденным прогнозом.
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