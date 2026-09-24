Міноборони Італії відкинуло публікацію ЗМІ про попередження від ЦРУ про можливі атаки РФ

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто спростував інформацію видання El Mundo про те, що Росія може атакувати з моря безпілотниками його країну, Іспанію або Францію.

Про це він написав в соціальній мережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Рим?

Крозетто назвав безпідставною оприлюднену іспанською газетою інформацію.

"Тривога, яку сьогодні вранці підняла іспанська газета, припускаючи можливість атак російських кораблів і безпілотників на Італію, Іспанію та Францію, — є безпідставною і не знаходить жодного підтвердження", – написав міністр.

Він додав, що "ми й так живемо у складні та "напружені" часи, і нікому не потрібно ще більше підливати масла у вогонь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише наївні думають, що Росія зупиниться в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто

Що передувало?

24 вересня іспанська газета El Mundo із посиланням на співрозмовника, близького до Міністерство оборони Литви повідомила, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США попередило європейські країни про можливу російську операцію із застосуванням безпілотників проти Іспанії, Франції або Італії. Йдеться про ймовірний запуск безпілотників із суден у Середземному морі.

Автори публікації пов’язують можливий вибір цих держав також із внутрішньополітичною ситуацією та майбутніми виборчими кампаніями. За їхньою версією, можливі атаки могли б бути спрямовані не лише на фізичну шкоду, а й на створення суспільного занепокоєння та вплив на політичні процеси. Ці висновки є оцінкою джерел видання, а не підтвердженим прогнозом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигуни РФ у посольствах та при Ватикані: італійські журналісти розкрили деталі розслідування