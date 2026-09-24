Двое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки РФ на Одесщину. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 24 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в общей сложности пострадали 3 человека - двое взрослых и ребенок.

Российский удар вызвал пожар на мансардном этаже пятиэтажного дома, возгорание ликвидировано.

Также по другим адресам повреждены жилой дом, нежилое здание и уничтожен грузовой автомобиль.

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Последствия атаки







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