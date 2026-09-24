Двое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки РФ на Одесщину. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 24 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в общей сложности пострадали 3 человека - двое взрослых и ребенок.
Российский удар вызвал пожар на мансардном этаже пятиэтажного дома, возгорание ликвидировано.
Также по другим адресам повреждены жилой дом, нежилое здание и уничтожен грузовой автомобиль.
Последствия атаки
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