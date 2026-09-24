Двоє дорослих та дитина постраждали внаслідок атаки РФ на Одещину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 вересня, російські війська завдали удару по Одеській області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС Одещини, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, загалом травмовано 3 людей - двох дорослих та дитину.

Російський удар спричинив пожежу на мансардному поверсі 5-поверхівки, займання ліквідували.

Також за іншими адресами пошкоджено житловий будинок, нежитлову споруду та знищено вантажний автомобіль.

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Наслідки атаки







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