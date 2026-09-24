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Двоє дорослих та дитина постраждали внаслідок атаки РФ на Одещину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 24 вересня, російські війська завдали удару по Одеській області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в ДСНС Одещини, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, загалом травмовано 3 людей - двох дорослих та дитину.
Російський удар спричинив пожежу на мансардному поверсі 5-поверхівки, займання ліквідували.
Також за іншими адресами пошкоджено житловий будинок, нежитлову споруду та знищено вантажний автомобіль.
Наслідки атаки
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