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Новини Обстріли Одещини
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Двоє дорослих та дитина постраждали внаслідок атаки РФ на Одещину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 вересня, російські війська завдали удару по Одеській області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС Одещини, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, загалом травмовано 3 людей - двох дорослих та дитину.

Російський удар спричинив пожежу на мансардному поверсі 5-поверхівки, займання ліквідували.

Також за іншими адресами пошкоджено житловий будинок, нежитлову споруду та знищено вантажний автомобіль.

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Наслідки атаки

Атака на Одещину
Атака на Одещину
Атака на Одещину

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