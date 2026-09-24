Правительство назначило Сергея Кобца заместителем министра внутренних дел Украины

Заместителем министра внутренних дел Украины назначен Сергей Кобетс, имеющий многолетний опыт работы в системе МВД и Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

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Какие задачи он будет выполнять

"Благодарен Сергею за результаты, достигнутые на должности заместителя главы Национальной полиции Украины. За это время были усовершенствованы управленческие процессы и обеспечена эффективная работа подразделений, в частности боевых. Внедрены проекты по поддержке полицейских и их семей", - отметил Выговский.

Отмечается, что на посту заместителя министра Сергей Кобец будет курировать направления кадровой политики, развития системы высшего образования МВД, социального сопровождения и психологического обеспечения.

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Политика в отношении ветеранов

Отдельная и чрезвычайно важная для МВД составляющая - реализация государственной политики в отношении ветеранов.

"Уверен, что вместе с командой профессионалов, в частности ветеранами российско-украинской войны, нам удастся масштабировать положительные наработки на все органы и подразделения Министерства внутренних дел Украины", - добавил министр.

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