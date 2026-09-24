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Новости Назначение в МВС
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Правительство назначило Сергея Кобца заместителем министра внутренних дел Украины

Сергей Кобец — новый заместитель министра внутренних дел Украины

Заместителем министра внутренних дел Украины назначен Сергей Кобетс, имеющий многолетний опыт работы в системе МВД и Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

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Какие задачи он будет выполнять

"Благодарен Сергею за результаты, достигнутые на должности заместителя главы Национальной полиции Украины. За это время были усовершенствованы управленческие процессы и обеспечена эффективная работа подразделений, в частности боевых. Внедрены проекты по поддержке полицейских и их семей", - отметил Выговский.

Отмечается, что на посту заместителя министра Сергей Кобец будет курировать направления кадровой политики, развития системы высшего образования МВД, социального сопровождения и психологического обеспечения.

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Политика в отношении ветеранов

Отдельная и чрезвычайно важная для МВД составляющая - реализация государственной политики в отношении ветеранов.

"Уверен, что вместе с командой профессионалов, в частности ветеранами российско-украинской войны, нам удастся масштабировать положительные наработки на все органы и подразделения Министерства внутренних дел Украины", - добавил министр.

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Топ комментарии
+5
який має багаторічний досвід роботи в системі

От це і є споавжнє клеймо. Там чесні та порядні довго не затримуються.
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24.09.2026 21:04 Ответить
+3
" має багаторічний досвід роботи в системі МВС "- вам этого мало? Вы думаете что что изменится? Ну нельзя же быть таким наивным.
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24.09.2026 21:01 Ответить
+2
Можливо, уже тепер будуть покарані, оті вертухаї з Корсуня Черкаської обл, що убивали Сергія Русінова на замовлення вертухая земельними паями Захисників України???? Бо такий собі чалавєк зеленського «хєнєсрал вінідіков», обіцяв це, ПОБРАТИМАМ Сергія Русінова, щоб вони самі йому не здійснили расчелавєчіваніє !!?????.?.
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24.09.2026 20:49 Ответить

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