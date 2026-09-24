Уряд призначив Сергія Кобця заступником міністра внутрішніх справ України

Заступником міністра внутрішніх справ України призначено Сергія Кобця, який має багаторічний досвід роботи в системі МВС та Національній поліції України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Які завдання виконуватиме

"Вдячний Сергію за результати на посаді заступника Голови Національної поліції України. За цей час було вдосконалено управлінські процеси та забезпечено ефективну роботу підрозділів, зокрема бойових. Запроваджено проєкти з підтримки поліцейських та їхніх родин", - зазначив Вигівський.

Зазначається, що на посаді заступника міністра Сергій Кобець курируватиме напрями кадрової політики, розвитку системи вищої освіти МВС, соціального супроводу та психологічного забезпечення.

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Ветеранська політика

Окрема й надзвичайно важлива для МВС складова - реалізація державної ветеранської політики.

"Впевнений, що разом із командою фахових людей, зокрема ветеранами російсько-української війни, нам вдасться масштабувати позитивні напрацювання на всі органи й підрозділи Міністерства внутрішніх справ України", - додав міністр.

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