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Новини Призначення в МВС
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Уряд призначив Сергія Кобця заступником міністра внутрішніх справ України

Сергій Кобець новий заступник міністра внутрішніх справ України

Заступником міністра внутрішніх справ України призначено Сергія Кобця, який має багаторічний досвід роботи в системі МВС та Національній поліції України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Які завдання виконуватиме

"Вдячний Сергію за результати на посаді заступника Голови Національної поліції України. За цей час було вдосконалено управлінські процеси та забезпечено ефективну роботу підрозділів, зокрема бойових. Запроваджено проєкти з підтримки поліцейських та їхніх родин", - зазначив Вигівський.

Зазначається, що на посаді заступника міністра Сергій Кобець курируватиме напрями кадрової політики, розвитку системи вищої освіти МВС, соціального супроводу та психологічного забезпечення.

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Ветеранська політика

Окрема й надзвичайно важлива для МВС складова - реалізація державної ветеранської політики.

"Впевнений, що разом із командою фахових людей, зокрема ветеранами російсько-української війни, нам вдасться масштабувати позитивні напрацювання на всі органи й підрозділи Міністерства внутрішніх справ України", - додав міністр.

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МВС (2766) призначення (1332)
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Топ коментарі
+5
який має багаторічний досвід роботи в системі

От це і є споавжнє клеймо. Там чесні та порядні довго не затримуються.
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24.09.2026 21:04 Відповісти
+3
" має багаторічний досвід роботи в системі МВС "- вам этого мало? Вы думаете что что изменится? Ну нельзя же быть таким наивным.
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24.09.2026 21:01 Відповісти
+2
Можливо, уже тепер будуть покарані, оті вертухаї з Корсуня Черкаської обл, що убивали Сергія Русінова на замовлення вертухая земельними паями Захисників України???? Бо такий собі чалавєк зеленського «хєнєсрал вінідіков», обіцяв це, ПОБРАТИМАМ Сергія Русінова, щоб вони самі йому не здійснили расчелавєчіваніє !!?????.?.
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24.09.2026 20:49 Відповісти

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