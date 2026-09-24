Кошта призвал использовать все рычаги влияния на Россию для прекращения войны

Война России против Украины уже имеет глобальные последствия, поэтому международное сообщество должно задействовать все доступные рычаги влияния на Москву для её прекращения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кошта назвал глобальные последствия войны РФ против Украины

По словам Кошты, конфликты не остаются чисто локальными. Они влияют на продовольственную безопасность, энергетические рынки, миграцию, развитие и глобальную стабильность.

"Мы знаем, что конфликты никогда не остаются сугубо локальными. Они имеют последствия для продовольственной безопасности, энергетических рынков, миграции, развития и глобальной стабильности. Мы видим это на примере агрессивной войны России против Украины", - заявил Кошта.

Президент Европейского совета подчеркнул, что Россия по собственному выбору начала войну, которая уже имеет последствия для всего мира.

Кошта назвал агрессию России против Украины разрушительным актом против суверенного государства, совершенным постоянным членом Совета Безопасности ООН в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и международного права.

Читайте также: Усиление поддержки Украины должно идти рука об руку с защитой границ ЕС, - Кошта

Кошта призвал использовать все рычаги влияния на Москву

По словам президента Европейского совета, российская агрессия также представляет угрозу для безопасности гражданского населения за пределами Украины.

"Недопустимо, что в течение последних двенадцати месяцев Россия неоднократно создавала угрозу безопасности государств-членов Европейского Союза. Россия должна прекратить эту опасную эскалацию", — заявил Кошта.

Он призвал международное сообщество использовать все доступные инструменты воздействия на Россию, чтобы положить конец войне и создать условия для переговоров.

Целью таких переговоров, по словам Кошты, должно быть достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Ранее заместитель генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло заявила, что риск выхода войны за пределы Украины растет.

Читайте также: ЕС будет усиливать давление, чтобы вытеснить Россию с поля боя за стол переговоров, - Кошта