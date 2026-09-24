Кошта закликав використати всі важелі впливу на Росію для припинення війни

Війна Росії проти України вже має глобальні наслідки, тому міжнародна спільнота повинна використати всі доступні важелі впливу на Москву для її припинення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Кошта назвав глобальні наслідки війни РФ проти України

За словами Кошти, конфлікти не залишаються лише локальними. Вони впливають на продовольчу безпеку, енергетичні ринки, міграцію, розвиток і глобальну стабільність.

"Ми знаємо, що конфлікти ніколи не залишаються суто локальними. Вони мають наслідки для продовольчої безпеки, енергетичних ринків, міграції, розвитку та глобальної стабільності. Ми бачимо це на прикладі загарбницької війни Росії проти України", – заявив Кошта.

Президент Європейської ради підкреслив, що Росія за власним вибором розпочала війну, яка вже має наслідки для всього світу.

Кошта назвав агресію Росії проти України руйнівним актом проти суверенної держави, вчиненим постійним членом Ради Безпеки ООН у порушення Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права.

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Кошта закликав використати всі важелі впливу на Москву

За словами Президента Європейської ради, російська агресія також становить загрозу для безпеки цивільного населення за межами України.

"Неприпустимо, що протягом останніх дванадцяти місяців Росія неодноразово створювала загрозу безпеці держав-членів Європейського Союзу. Росія повинна припинити цю небезпечну ескалацію", – заявив Кошта.

Він закликав міжнародну спільноту використати всі доступні інструменти впливу на Росію, щоб завершити війну та створити умови для переговорів.

Метою таких переговорів, за словами Кошти, має бути досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Раніше заступниця генсека ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло заявила, що ризик виходу війни за межі України зростає.

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