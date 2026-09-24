Макрон опроверг данные о предупреждении ЦРУ относительно дроновых атак России на Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило о нападении на Францию с помощью дронов со стороны РФ.

Об этом он заявил в телеинтервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой наRTL.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Опровержение Парижа

Макрона спросили о публикации El Mundo относительно предупреждения ЦРУ о возможности атаки российских беспилотников, в частности против Франции.

Французский президент опроверг, что получал от разведывательного ведомства такие данные.

"Эту информацию мы можем опровергнуть. ЦРУ не сообщало французским службам о такой атаке", - ответил Макрон, добавив, что "ситуация становится все более напряженной, и это вызывает беспокойство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны Италии опровергло публикацию СМИ о предупреждении ЦРУ о возможных атаках РФ

Макрон напомнил о попытке атаки с помощью дрона в аэропорту немецкого Лейпцига. По его словам, во Франции таких атак не было, однако "это может произойти".

"Именно поэтому существует реальная угроза. Россия усиливает враждебные, а порой и преступные действия в отношении европейских стран", - добавил он.

Что этому предшествовало?

24 сентября испанская газета El Mundo со ссылкой на собеседника, близкого к Министерству обороны Литвы, сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило европейские страны о возможной российской операции с применением беспилотников против Испании, Франции или Италии. Речь идет о вероятном запуске беспилотников с судов в Средиземном море.

Авторы публикации связывают возможный выбор этих государств также с внутриполитической ситуацией и предстоящими избирательными кампаниями. По их версии, возможные атаки могли бы быть направлены не только на нанесение физического ущерба, но и на создание общественного беспокойства и оказание влияния на политические процессы. Эти выводы являются оценкой источников издания, а не подтвержденным прогнозом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцкий в ООН призвал к совместному ответу на действия России