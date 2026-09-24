Макрон спростував дані про попередження ЦРУ щодо дронових атак Росії на Францію

Президент Франції Емманюель Макрон заперечив інформацію ЗМІ про те, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США попередило про атаку на Францію дронами з боку РФ.

Про це він заявив в телевізійному інтерв’ю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RTL.

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Спростування Парижа

Макрона запитали про публікацію El Mundo щодо попередження ЦРУ про можливість атаки російських безпілотників, зокрема проти Франції.

Французький президент заперечив, що отримував від розвідувального відомства такі дані.

"Цю інформацію ми можемо спростувати. ЦРУ не повідомляло французьким службам про таку атаку", — відповів Макрон, додавши, що "ситуація стає дедалі напруженішою, і це викликає занепокоєння".

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Макрон нагадав про спробу атаки дроном в аеропорту німецького Лейпцига. За його словами, у Франції таких атак не було, проте "це може статися".

"Саме тому існує реальна загроза. Росія посилює ворожі, а іноді й злочинні дії щодо європейських країн", — додав він.

Що передувало?

24 вересня іспанська газета El Mundo із посиланням на співрозмовника, близького до Міністерство оборони Литви повідомила, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США попередило європейські країни про можливу російську операцію із застосуванням безпілотників проти Іспанії, Франції або Італії. Йдеться про ймовірний запуск безпілотників із суден у Середземному морі.

Автори публікації пов’язують можливий вибір цих держав також із внутрішньополітичною ситуацією та майбутніми виборчими кампаніями. За їхньою версією, можливі атаки могли б бути спрямовані не лише на фізичну шкоду, а й на створення суспільного занепокоєння та вплив на політичні процеси. Ці висновки є оцінкою джерел видання, а не підтвердженим прогнозом.

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