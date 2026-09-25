Украина борется за свободу, как и мы в 1956 году, - президент Венгрии Бака в ООН

Президент Венгрии Андраш Бака, вспоминая подавление Венгерской революции 1956 года советскими войсками, заявил, что сегодня Украина борется за ту же свободу, за которую в свое время боролись венгры

Об этом он заявил во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ.

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"70 лет назад Венгерская революция 1956 года продемонстрировала решимость нашего народа самостоятельно определять собственное будущее. Советские танки уничтожили эту надежду", — отметил он.

Бака подчеркнул, что сегодня Украина борется за сохранение своей независимости.

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"Венгрия осуждает полномасштабную захватническую войну России, которая нарушает Устав ООН и международное право. Мы поддерживаем право Украины на самооборону, ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, а также право ее народа самостоятельно определять свое будущее. Свобода, за которую венгры боролись в 1956 году, — это та самая свобода, которую мы должны защищать сегодня и для украинцев", - сказал президент.

Он отметил, что дипломатия должна положить конец кровопролитию.

"Однако для достижения прочного мира необходимым условием является уважение суверенитета Украины. Если насильственный захват территорий станет приемлемым способом решения споров, каждая маленькая страна будет иметь основания опасаться за свое будущее.

Именно поэтому принципы, закрепленные в Уставе ООН, важны для всех нас", - добавил Бака.

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