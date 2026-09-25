Україна бореться за свободу, як і ми у 1956 році, - президент Угорщини Бака в ООН

Президент Угорщини Андраш Бака, згадуючи придушення Угорської революції 1956 року радянськими військами, заявив, що сьогодні Україна бореться за ту саму свободу, за яку свого часу боролися угорці

Про це він заявив під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"70 тому Угорська революція 1956 року продемонструвала рішучість нашого народу самостійно визначати власне майбутнє. Радянські танки знищили цю надію", - зазначив він.

Бака наголосив, що сьогодні Україна бореться за збереження своєї незалежності.

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"Угорщина засуджує повномасштабну загарбницьку війну Росії, яка порушує Статут ООН та міжнародне право. Ми підтримуємо право України на самооборону, її суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, а також право її народу самостійно визначати власне майбутнє. Свобода, за яку угорці боролися у 1956 році, - це та сама свобода, яку ми маємо захищати сьогодні й для українців", - сказав президент.

Він зазначив, що дипломатія має покласти краї кровопролиттю.

"Однак для досягнення тривалого миру необхідною умовою є повага до суверенітету України. Якщо насильницьке захоплення територій стане прийнятним способом вирішення суперечок, кожна мала країна матиме підстави побоюватися за своє майбутнє.

Саме тому принципи, закріплені у Статуті ООН, важливі для всіх нас", - додав Бака.

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