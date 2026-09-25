РФ повредила 1613 энергообъектов Украины: Шмыгаль призвал партнеров инвестировать в восстановление
В результате российских атак в Украине повреждено 1613 объектов энергетической инфраструктуры, а только прошлой зимой страна потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей. К концу 2026 года Украина рассчитывает мобилизовать более 400 млн евро в Фонд поддержки энергетики.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство энергетики Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе мероприятия высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Шмыгаля, задача Украины заключается не только в восстановлении разрушенных и поврежденных энергетических объектов, но и в создании системы, способной гарантировать энергетическую безопасность и стабильность страны на десятилетия вперед.
Отдельно министр подчеркнул роль Фонда поддержки энергетики Украины, который остается одним из ключевых инструментов международной помощи отрасли.
Ближайшая цель Украины — привлечь в Фонд более 400 млн евро до конца 2026 года.
Шмыгаль также призвал частные компании и международных энергетических партнеров более активно участвовать в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Россия подготовила подробный план ударов по объектам генерации, тепло- и водоснабжения, водоотведения и другой энергетической инфраструктуре Украины этой зимой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль