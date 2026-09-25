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Новости Удары по энергетике Поддержка энергетики Украины
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РФ повредила 1613 энергообъектов Украины: Шмыгаль призвал партнеров инвестировать в восстановление

В Украине в результате российских атак повреждено 1613 энергетических объектов

В результате российских атак в Украине повреждено 1613 объектов энергетической инфраструктуры, а только прошлой зимой страна потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей. К концу 2026 года Украина рассчитывает мобилизовать более 400 млн евро в Фонд поддержки энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство энергетики Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе мероприятия высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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По словам Шмыгаля, задача Украины заключается не только в восстановлении разрушенных и поврежденных энергетических объектов, но и в создании системы, способной гарантировать энергетическую безопасность и стабильность страны на десятилетия вперед.

Отдельно министр подчеркнул роль Фонда поддержки энергетики Украины, который остается одним из ключевых инструментов международной помощи отрасли.

Ближайшая цель Украины — привлечь в Фонд более 400 млн евро до конца 2026 года.

Шмыгаль также призвал частные компании и международных энергетических партнеров более активно участвовать в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Россия подготовила подробный план ударов по объектам генерации, тепло- и водоснабжения, водоотведения и другой энергетической инфраструктуре Украины этой зимой.

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Топ комментарии
+10
А шмигаль не хоче міндіча, злочевського, цукермана, резнікова, смєтаніна, кропиву, крупу, каралєв і себе закликати інвестувати у відновлення і захист енергетики України???
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25.09.2026 19:30 Ответить
+7
Нащо нам взагалі влада гроші клянчити. Не дорого утримувати?
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25.09.2026 19:27 Ответить
+3
Только не все сразу товарищи. В порядке очереди и не торопится. Объектов для инвестиций всем хватит.
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25.09.2026 19:31 Ответить

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