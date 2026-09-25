Росія пошкодила 1613 енергетичних об’єктів України: Шмигаль закликав партнерів активніше інвестувати у відновлення

Внаслідок російських атак в Україні пошкоджено 1613 об’єктів енергетичної інфраструктури, а лише минулої зими країна втратила 9 ГВт генеруючих потужностей. До кінця 2026 року Україна розраховує мобілізувати понад 400 млн євро до Фонду підтримки енергетики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство енергетики України, про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час заходу високого рівня на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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За словами Шмигаля, завдання України полягає не лише у відновленні зруйнованих і пошкоджених енергетичних об’єктів, а й у створенні системи, здатної гарантувати енергетичну безпеку та стабільність країни на десятиліття вперед.

Окремо міністр наголосив на ролі Фонду підтримки енергетики України, який залишається одним із ключових інструментів міжнародної допомоги галузі.

Найближча мета України – мобілізувати до Фонду понад 400 млн євро до кінця 2026 року.

Шмигаль також закликав приватні компанії та міжнародних енергетичних партнерів активніше долучатися до відновлення української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Росія підготувала детальний план ударів по об’єктах генерації, тепло- і водопостачання, водовідведення та іншій енергетичній інфраструктурі України цієї зими.

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