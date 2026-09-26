Россияне во второй раз за неделю атаковали предприятие Kromberg&Schubert на Житомирщине. ФОТО

В пятницу, 25 сентября, в Житомирской громаде во второй раз за неделю под российской атакой оказалось предприятие с иностранными инвестициями Kromberg&Schubert.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг продолжает наносить удары по ранее разрушенным гражданским предприятиям в Житомирской области. Сегодня во второй раз за текущую неделю под атакой оказалось предприятие с иностранными инвестициями Kromberg & Schubert в Житомирской громаде", - рассказал чиновник.

По его словам, на месте попадания работают спасатели ГСЧС, взрывотехники и специальные службы.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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Пожар ликвидирован

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пожарные ликвидировали пожар после российской атаки.

"В результате вражеской атаки загорелось одно из предприятий области. К ликвидации последствий привлекли 81 спасателя и 21 единицу техники ГСЧС. Саперы обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Предварительно, погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, что во время российской атаки на Житомир 9 августа разрушениям подверглось предприятие "Кромберг энд Шуберт" со 100% немецкими инвестициями.

22 сентября российские оккупанты вновь нанесли удар по этому предприятию.

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