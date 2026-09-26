Украина за неделю поразила шесть стратегических НПЗ РФ на расстоянии до 1600 км от фронта, - Минобороны. ВИДЕО
За неделю были нанесены удары по Московскому, Пермскому, Новошахтинскому, Куйбышевскому и другим НПЗ РФ, а также по заводу "Искра", производящему электронику для вооружений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.
"Такой удар по топливно-энергетическому комплексу России в ответ на террор нанесла Украина за эту неделю. Это ключевые объекты оборонной промышленности агрессора, которые снабжали топливом и электроникой российские оккупационные войска", - говорится в сообщении.
Какие НПЗ РФ были поражены
Среди ключевых целей:
- Московский НПЗ — предприятие мощностью 12 млн тонн нефти в год. Сообщается о поражении ключевых установок по переработке нефти.
- Пермский НПЗ — мощность около 13 млн тонн нефти в год.
- Новошахтинский НПЗ — предприятие мощностью 7,5 млн тонн нефти в год.
- "Башнефть-УНПЗ" — завод глубокой переработки нефти мощностью 7,5 млн тонн в год.
- Куйбышевский НПЗ — предприятие "Роснефти" мощностью около 7 млн тонн нефти в год.
- Ильский НПЗ — предприятие по переработке около 6,6 млн тонн нефти в год.
Продукция этих предприятий используется, в частности, для обеспечения нужд российской армии.
Также был поражен завод по производству электронных компонентов
Также целью стал завод "Искра", который производит электронные компоненты для российского вооружения.
Предприятие производит, в частности, элементы для управляемых авиационных ракет и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".
"Продолжаем систематически лишать Кремль материально-технических ресурсов для ведения войны. Наши удары по глубоким и средним целям являются закономерным и справедливым ответом на российский террор, ежедневные обстрелы украинских городов, гражданской инфраструктуры и нашей энергетики.
Россия будет лишена ресурсов для ведения войны против Украины", - подчеркнули в Минобороны.
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