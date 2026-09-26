Украина за неделю поразила шесть стратегических НПЗ РФ на расстоянии до 1600 км от фронта, - Минобороны. ВИДЕО

За неделю были нанесены удары по Московскому, Пермскому, Новошахтинскому, Куйбышевскому и другим НПЗ РФ, а также по заводу "Искра", производящему электронику для вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

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"Такой удар по топливно-энергетическому комплексу России в ответ на террор нанесла Украина за эту неделю. Это ключевые объекты оборонной промышленности агрессора, которые снабжали топливом и электроникой российские оккупационные войска", - говорится в сообщении.

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Какие НПЗ РФ были поражены

Среди ключевых целей:

Московский НПЗ — предприятие мощностью 12 млн тонн нефти в год. Сообщается о поражении ключевых установок по переработке нефти.

Пермский НПЗ — мощность около 13 млн тонн нефти в год.

Новошахтинский НПЗ — предприятие мощностью 7,5 млн тонн нефти в год.

"Башнефть-УНПЗ" — завод глубокой переработки нефти мощностью 7,5 млн тонн в год.

Куйбышевский НПЗ — предприятие "Роснефти" мощностью около 7 млн тонн нефти в год.

Ильский НПЗ — предприятие по переработке около 6,6 млн тонн нефти в год.

Продукция этих предприятий используется, в частности, для обеспечения нужд российской армии.

Также был поражен завод по производству электронных компонентов

Также целью стал завод "Искра", который производит электронные компоненты для российского вооружения.

Предприятие производит, в частности, элементы для управляемых авиационных ракет и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

"Продолжаем систематически лишать Кремль материально-технических ресурсов для ведения войны. Наши удары по глубоким и средним целям являются закономерным и справедливым ответом на российский террор, ежедневные обстрелы украинских городов, гражданской инфраструктуры и нашей энергетики.



Россия будет лишена ресурсов для ведения войны против Украины", - подчеркнули в Минобороны.

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