Україна за тиждень уразила шість стратегічних НПЗ РФ на відстані до 1600 км від фронту, - Міноборони. ВIДЕО

За тиждень уражено Московський, Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський та інші НПЗ РФ, а також завод "Іскра", що виробляє електроніку для озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

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"Такого удару по паливно-енергетичному комплексу Росії у відповідь на терор завдала Україна за цей тиждень. Це ключові об'єкти оборонки агресора, які живили пальним і електронікою російські окупаційні війська", - йдеться в повідомленні.

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Які НПЗ РФ були уражені

Серед ключових цілей:

Московський НПЗ - підприємство потужністю 12 млн тонн нафти на рік. Повідомляється про ураження ключових установок переробки нафти.

Пермський НПЗ - потужність близько 13 млн тонн нафти на рік.

Новошахтинський НПЗ - підприємство потужністю 7,5 млн тонн нафти на рік.

"Башнефть-УНПЗ" - завод глибокої переробки нафти потужністю 7,5 млн тонн на рік.

Куйбишевський НПЗ - підприємство "Роснефти" потужністю близько 7 млн тонн нафти на рік.

Ільський НПЗ - підприємство з переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Продукція цих підприємств використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

Уражено також завод електронних компонентів

Також ціллю став завод "Іскра", який виробляє електронні компоненти для російського озброєння.

Підприємство виготовляє, зокрема, елементи для керованих авіаційних ракет і зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир".

"Продовжуємо системно позбавляти Кремль матеріально-технічних ресурсів для ведення війни. Наші deep- та middle-страйки є закономірною і справедливою відповіддю на російський терор, щоденні обстріли українських міст, цивільної інфраструктури та нашої енергетики.



росія буде позбавлена ресурсів для ведення війни проти України", - наголосили у Міноборони.

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