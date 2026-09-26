Сборная Украины впервые в истории вышла в финал самого престижного турнира в женском теннисе
Женская национальная сборная Украины по теннису триумфально вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв 26 сентября в полуфинальном матче действующих чемпионок турнира - сборную Италии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".
Как отмечается, в первом матче Ангелина Калинина обыграла Тайру Катерину Грант, после чего лидер украинской команды Элина Свитолина закрепила успех, уверенно победив Жасмин Паолини.
В решающем матче за титул, который состоится 27 сентября, украинские теннисистки сразятся со сборной Чехии.
Финальная стадия престижного турнира сейчас проходит в китайском Шэньчжэне. В прошлом году украинская сборная впервые в своей истории дошла до полуфинала соревнований, где уступила именно итальянкам, поэтому нынешняя победа стала убедительным реваншем.
Кубок Билли Джин Кинг
Шэньчжэнь, Китай
Хард | 1/2 финала
Украина - Италия - 2:0
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Ангелина Калинина (№48 WTA) — Тайра Катерина Грант (№150 WTA) — 6:3, 6:4
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Элина Свитолина (№7 WTA) — Жасмин Паолини (№20 WTA) — 6:2, 6:2
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