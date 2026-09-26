Сборная Украины впервые в истории вышла в финал самого престижного турнира в женском теннисе

Женская национальная сборная Украины по теннису триумфально вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв 26 сентября в полуфинальном матче действующих чемпионок турнира - сборную Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".

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Как отмечается, в первом матче Ангелина Калинина обыграла Тайру Катерину Грант, после чего лидер украинской команды Элина Свитолина закрепила успех, уверенно победив Жасмин Паолини.

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В решающем матче за титул, который состоится 27 сентября, украинские теннисистки сразятся со сборной Чехии.

Финальная стадия престижного турнира сейчас проходит в китайском Шэньчжэне. В прошлом году украинская сборная впервые в своей истории дошла до полуфинала соревнований, где уступила именно итальянкам, поэтому нынешняя победа стала убедительным реваншем.

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Кубок Билли Джин Кинг

Шэньчжэнь, Китай

Хард | 1/2 финала

Украина - Италия - 2:0