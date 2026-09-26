Збірна України вперше в історії вийшла у фінал найпрестижнішого турніру в жіночому тенісі
Жіноча національна збірна України з тенісу тріумфально вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, здолавши 26 вересня у півфінальному протистоянні чинних чемпіонок турніру - команду Італії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".
Як зазначається, у першому поєдинку Ангеліна Калініна переграла Тайру Катеріну Грант, після чого лідерка української команди Еліна Світоліна закріпила успіх, упевнено перемігши Жасмін Паоліні.
У вирішальному матчі за титул, який відбудеться 27 вересня, українські тенісистки змагатимуться проти збірної Чехії.
Фінальна стадія престижного турніру наразі триває у китайському Шеньчжені. Торік українська збірна вперше у своїй історії дісталася півфіналу змагань, де поступилася саме італійкам, відтак нинішня перемога стала переконливим реваншем.
Кубок Біллі Джин Кінг
Шеньчжень, Китай
Хард | 1/2 фіналу
Україна - Італія - 2:0
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Ангеліна Калініна (№48 WTA) - Тайра Катеріна Грант (№150 WTA) - 6:3, 6:4
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Еліна Світоліна (№7 WTA) - Жасмін Паоліні (№20 WTA) - 6:2, 6:2
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