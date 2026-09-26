Збірна України вперше в історії вийшла у фінал найпрестижнішого турніру в жіночому тенісі

Жіноча національна збірна України з тенісу тріумфально вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, здолавши 26 вересня у півфінальному протистоянні чинних чемпіонок турніру - команду Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".

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Як зазначається, у першому поєдинку Ангеліна Калініна переграла Тайру Катеріну Грант, після чого лідерка української команди Еліна Світоліна закріпила успіх, упевнено перемігши Жасмін Паоліні.

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У вирішальному матчі за титул, який відбудеться 27 вересня, українські тенісистки змагатимуться проти збірної Чехії.

Фінальна стадія престижного турніру наразі триває у китайському Шеньчжені. Торік українська збірна вперше у своїй історії дісталася півфіналу змагань, де поступилася саме італійкам, відтак нинішня перемога стала переконливим реваншем.

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Кубок Біллі Джин Кінг

Шеньчжень, Китай

Хард | 1/2 фіналу

Україна - Італія - 2:0