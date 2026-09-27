Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 528 970 (+1 690 за сутки) человек, 12 384 танка, 50 428 артиллерийских систем, 25 442 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 528 970 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 528 970 (+1 690) человек (раненых и уничтоженных)

танков — 12 384 (+8) шт.

боевых бронированных машин — 25 442 (+7) шт.

артиллерийских систем — 50 428 (+57) шт.

РСЗО — 2 163 (+3) ед.

средства ПВО — 1 677 (+4) шт.

самолетов — 444 (+1) шт.

вертолетов — 356 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 2 762 (+14) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 535 846 (+1 826) шт.

крылатые ракеты — 5 118 (+0) шт.

корабли / катера — 35 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 154 245 (+517) шт.

специальная техника — 4 756 (+7) ед.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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