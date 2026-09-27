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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 528 970 (+1 690 за сутки) человек, 12 384 танка, 50 428 артиллерийских систем, 25 442 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Пилоты 414-й бригады уничтожили оккупанта, который решил отдохнуть под деревом

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 528 970 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 528 970 (+1 690) человек (раненых и уничтоженных)

танков — 12 384 (+8) шт.

боевых бронированных машин — 25 442 (+7) шт.

артиллерийских систем — 50 428 (+57) шт.

РСЗО — 2 163 (+3) ед.

средства ПВО — 1 677 (+4) шт.

самолетов — 444 (+1) шт.

вертолетов — 356 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 2 762 (+14) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 535 846 (+1 826) шт.

крылатые ракеты — 5 118 (+0) шт.

корабли / катера — 35 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 154 245 (+517) шт.

специальная техника — 4 756 (+7) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (24323) Генштаб ВС (8812) ликвидация (4583)
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Топ комментарии
+24
Минув 4603! день москальсько-української війни.
617! одиниць знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1690!!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК та арта файно, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Пєпєлаци досягли 800!
Результативність ППО перевалила за 540 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 528 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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27.09.2026 08:11 Ответить
+19
О! ще один "арел" долітався... Написав мені колишній співслужбовець, який живе в Естонії, але їздить в Росію (там живуть родичі дружини), що зараз у кацапів проблеми з набором курсантів до авіаучилищ - не хочуть пацани ставать "летючими мішенями". Тому туди, зараз, беруть УСІХ - аби здоров'я дозволяло. Розумові здібності - на "задньому плані"...
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27.09.2026 07:57 Ответить
+18
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.09.2026 07:46 Ответить

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