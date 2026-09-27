Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 528 970 (+1 690 за сутки) человек, 12 384 танка, 50 428 артиллерийских систем, 25 442 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 528 970 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.26 ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 528 970 (+1 690) человек (раненых и уничтоженных)
танков — 12 384 (+8) шт.
боевых бронированных машин — 25 442 (+7) шт.
артиллерийских систем — 50 428 (+57) шт.
РСЗО — 2 163 (+3) ед.
средства ПВО — 1 677 (+4) шт.
самолетов — 444 (+1) шт.
вертолетов — 356 (+0) шт.
наземные робототехнические комплексы — 2 762 (+14) шт.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 535 846 (+1 826) шт.
крылатые ракеты — 5 118 (+0) шт.
корабли / катера — 35 (+0) шт.
подводные лодки — 2 (+0) шт.
автомобильная техника и автоцистерны — 154 245 (+517) шт.
специальная техника — 4 756 (+7) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
617! одиниць знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1690!!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК та арта файно, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Пєпєлаци досягли 800!
Результативність ППО перевалила за 540 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 528 000 це більше ніж все населення Белгородської області.