Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 528 970 (+1 690 за добу) осіб, 12 384 танки, 50 428 артсистем, 25 442 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 528 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 528 970 (+1 690) осіб (поранено та ліквідовано)

танків - 12 384 (+8) од.

бойових броньованих машин - 25 442 (+7) од.

артилерійських систем - 50 428 (+57) од.

РСЗВ - 2 163 (+3) од.

засоби ППО - 1 677 (+4) од.

літаків - 444 (+1) од.

гелікоптерів - 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 2 762 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 846 (+1 826) од.

крилаті ракети - 5 118 (+0) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 154 245 (+517) од.

спеціальна техніка - 4 756 (+7) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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