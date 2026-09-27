Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 528 970 (+1 690 за добу) осіб, 12 384 танки, 50 428 артсистем, 25 442 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 528 970 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 528 970 (+1 690) осіб (поранено та ліквідовано)
танків - 12 384 (+8) од.
бойових броньованих машин - 25 442 (+7) од.
артилерійських систем - 50 428 (+57) од.
РСЗВ - 2 163 (+3) од.
засоби ППО - 1 677 (+4) од.
літаків - 444 (+1) од.
гелікоптерів - 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси - 2 762 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 846 (+1 826) од.
крилаті ракети - 5 118 (+0) од.
кораблі / катери - 35 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 154 245 (+517) од.
спеціальна техніка - 4 756 (+7) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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617! одиниць знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1690!!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК та арта файно, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Пєпєлаци досягли 800!
Результативність ППО перевалила за 540 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 528 000 це більше ніж все населення Белгородської області.